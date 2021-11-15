- Haberler
- Dünya Haberleri
- Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu: 6 yıllık kayıt
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu: 6 yıllık kayıt
Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu’nun uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi. Buzulun hızlı erime süreci, videoda net şekilde tespit edildi.
- DHA
- 15.11.2021 - 13:29
- Güncelleme : 15.11.2021 - 13:43
Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Pine Island Buzulu (PIG), uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.
Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi.
10 YIL BOYUNCA AYNI ORANDA KALDI
Pine Island Buzulu'nun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı.
Buzulun hızı, daha sonra 10 yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu: 6 yıllık kayıt VİDEO