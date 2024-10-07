Antartika'da bitki örtüsü değişiyor Yeryüzünün en soğuk bölgesi olan Antartika'da artan sıcaklıklar yüzünden bitki örtüsü değişmeye başladı.

DHA

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların artması, yeryüzünün çehresini de değiştirmeye başladı.

Yeryüzünün en soğuk bölgesi Antarktika'yı da etkiledi.

İklim krizinin izlerinin görülüğü bölgeler arasında bulunan Antarktika’da bitki örtüsü, bu nedenle de değişmeye başladı.

"YEŞİLLENME DEVAM EDECEK"

İngiliz bilim insanlarının ‘Nature Geoscience’ dergisinde yayınlanan çalışmasında, uydu görüntülerinin analizi, kıtadaki bitki örtüsünün son 40 yılda büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor.

1986’da Antarktika Yarımadası’nın bitki örtüsü bir kilometrekareden daha az alanı kaplarken, 2021’de ise bu alan 12 kilometrekareye kadar çıkıyor.

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle Antarktika’daki yeşillenmenin devam edeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)