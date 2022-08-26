Anthony Fauci: Bir sonraki salgın için donanımlı değiliz

Anthony Fauci: Bir sonraki salgın için donanımlı değiliz

Beyaz Saray'ın kıdemli tıbbi yetkilisi Fauci, mevcut durumda yeni bir pandemiyle başa çıkma konusunda yeterli hazırlığın olmadığını söyledi.

Aralık sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanan Anthony Fauci, koronavirüs salgınına dair yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı ve hükümetin bulaşıcı hastalıklar konusundaki üst düzey yetkilisi Fauci, katıldığı televizyon yayınında, olası yeni salgınlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni pandemi tartışması

Bloomberg yayınında Fauci'ye "Bir sonraki pandemiyle başa çıkmak için öncekinden daha donanımlı olduğumuzu düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

"Şu anda donanımlı değiliz"

81 yaşındaki Fauci, "Ders alırsak olabiliriz. Şu anda donanımlı olduğumuzu söyleyemem." dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) örneğine işaret eden Fauci, "CDC'deki kültürel meselelerin, ulusun küresel salgın gibi bir zorlukla yüzleşmesi için uygun olmadığı doğru." diye ekledi.

Salgın bilançosu

Koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 604 milyondan fazla vaka ve 6,4 milyonun üzerinde ölüm yaşandı.