Petrol
100.77
1.44%
Euro
18.1492
0.07%
Dolar
18.1801
0.09%
Altın
1.025
-0.21%
Borsa
3147
0.31%
Bitcoin
392.270
-1.37%
BTXN Coin
4.72
-4.06%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Anthony Fauci: Bir sonraki salgın için donanımlı değiliz

    Beyaz Saray'ın kıdemli tıbbi yetkilisi Fauci, mevcut durumda yeni bir pandemiyle başa çıkma konusunda yeterli hazırlığın olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anthony Fauci: Bir sonraki salgın için donanımlı değiliz

    Aralık sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanan Anthony Fauci, koronavirüs salgınına dair yeni bir açıklama yaptı.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı ve hükümetin bulaşıcı hastalıklar konusundaki üst düzey yetkilisi Fauci, katıldığı televizyon yayınında, olası yeni salgınlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Yeni pandemi tartışması

    Bloomberg yayınında Fauci'ye "Bir sonraki pandemiyle başa çıkmak için öncekinden daha donanımlı olduğumuzu düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

    "Şu anda donanımlı değiliz"

    81 yaşındaki Fauci, "Ders alırsak olabiliriz. Şu anda donanımlı olduğumuzu söyleyemem." dedi.

    ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) örneğine işaret eden Fauci,  "CDC'deki kültürel meselelerin, ulusun küresel salgın gibi bir zorlukla yüzleşmesi için uygun olmadığı doğru." diye ekledi.

    Salgın bilançosu

    Koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 604 milyondan fazla vaka ve 6,4 milyonun üzerinde ölüm yaşandı.

    Anthony Fauci: Bir sonraki salgın için donanımlı değiliz #1


    İlginizi Çekebilir

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Okullarımızı mükemmel halde açmayı hedefliyoruz
    Eğitim

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Okullarımızı mükemmel halde açmayı hedefliyoruz

    Temmuzda 111 bin 904 aracın trafiğe kaydı yapıldı
    Otomobil

    Temmuzda 111 bin 904 aracın trafiğe kaydı yapıldı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir