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    Anthony Fauci: Donald Trump 2024'te seçilirse, onunla çalışmayacağım

    Amerikalı sağlık uzmanı, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ne yönde karar alacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:18
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    Anthony Fauci: Donald Trump 2024'te seçilirse, onunla çalışmayacağım

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, yürüttüğü göreve ilişkin konuştu.

    2020 seçimlerinde Joe Biden'a kaybeden ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayı planlıyor.

    Fauci, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde görevini sürdürmeyeceğini söyledi.

    Trump'a kapıyı kapattı

    CNN International yayınında Trump'ın koronavirüs salgınıyla mücadele etme yeteneğine inanıp inanmadığı ve Trump başkanlığında görevine devam edip etmeyeceği sorulan Fauci, net yanıt verdi.

    "İkinci soruya hayır" diyen Amerikalı sağlık uzmanı, Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın, pandemiyle başa çıkma konusunda uygun hamlelerde bulunmadığını ifade etti.

    Pandemi sürecinde gerilimli diyalog

    Fauci, "Bence bunu tarihin kendisi konuşacak." dedi. Fauci ve Trump'ın pandemi sırasındaki diyaloğunun gerilimli olduğu biliniyor.

    Donald Trump, Fauci'nin pandemiyle mücadeleye öncülüğünü defalarca küçümseyerek, söz konusu ismin kovulması gerektiğini savunmuştu.

    Fauci ise Trump'ı koronavirüs hakkında yanlış açıklamalar yaparak, halkı yanıltmakla suçlamıştı.

    Anthony Fauci: Donald Trump 2024 te seçilirse, onunla çalışmayacağım #1


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