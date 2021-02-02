Anthony Fauci: Enfekte olanlar, yeni koronavirüs türlerine karşı güvende değil

Mutant koronavirüs konusunda uyaran ABD'li yetkili, halihazırda virüsü atlatanların tehlike altında olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, mutasyona uğramış koronavirüse karşı uyardı.

Fauci, daha önce enfekte olanların bile yeni koronavirüs varyantına yakalanma riskinin hala "çok yüksek" olduğunu söyledi.

'DAHA ÖNCE ENFEKTE OLANLAR, MUTANT VİRÜSE YAKALANABİLİR' UYARISI

Joe Biden'ın danışmanlığına atanan Fauci, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Amerikan halkından mümkün olan en kısa sürede aşı olmasını istedi.

Güney Afrika'da görülen mutant virüsün analizine göre, daha önce virüsü atlatanların yeni varyanta yakalanma olasılığı ortadan kalkmış değil.

"HIZLI AŞILAMA YAPILMALI"

Fauci, virüsün çoğalma ihtimaline karşılık insanların aşılanması gerektiğini dile getirerek, "Ülke genelinde olabildiğince çabuk ve süratle aşılama yapılmalı. Virüse uyguladığınız baskılara cevap vermeye devam etmesi için açık bir oyun alanı vermezseniz, mutasyon olmaz." dedi.

ABD'DE SALGIN BİLANÇOSU

Koronavirüs kaynaklı 26.9 milyondan fazla vakanın görüldüğü ABD'de 454 bini aşkın ölüm yaşandı.

ABD'yi vaka sayıları bakımından Hindistan, Brezilya ve Rusya izliyor.