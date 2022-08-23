Anthony Fauci, görevi bırakacak

Biden yönetiminin bulaşıcı hastalıklar uzmanı, 81 yaşında koltuğundan ayrılacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı ve hükümetin bulaşıcı hastalıklar konusundaki üst düzey yetkilisi Anthony Fauci, yaptığı açıklamalarla koronavirüs salgını döneminin en tartışmalı isimlerinden biri oldu.

Salgın konusunda özellikle ülkenin eski lideri Donald Trump ile birçok kez karşı karşıya gelen Fauci, aralık ayında görevi bırakacağını açıkladı.

Biden: Tüm Amerikalıların hayatına dokundu

Fauci'nin istifasıyla ilgili Biden, yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının ve tüm dünyanın Dr. Fauci'nin bundan sonra yapacağı her şeydeki uzmanlığından yararlanmaya devam edeceğini biliyorum.

Kendisiyle tanışmış olsanız da olmasanız da, çalışmalarıyla tüm Amerikalıların hayatına dokundu." dedi.

Fauci: Çok fazla enerjim ve tutkum var

81 yaşındaki Fauci, Beyaz Saray'ın bir yıl boyunca pandemi müdahalesine liderlik eden Jeffrey Zients'in bu yılın başlarında ayrılmasından sonra Biden yönetiminden ayrılan ikinci üst düzey koronavirüs yetkilisi olacak.

Kararı hakkında konuşan Fauci, "50 yılı aşkın devlet hizmetinden sonra, hâlâ alanım için çok fazla enerjim ve tutkum var. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmeyi planlıyorum." dedi.