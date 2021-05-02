Anthony Fauci: Hindistan, geçici olarak kapanmalı

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, Yeni Delhi'ye pandemiyle mücadelede yol haritası önerdi.

Hindistan, koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir çıkmazın içine girdi.

Günlük vaka sayısı 400 bini aşarak yeni bir rekor kırdı.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, Hindistan basınından The Indian Express gazetesine, Güney Asya ülkesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ACİL ŞEYLERDEN BİRİ ÜLKENİN KAPATILMASI"

Hindistan'ın şu anda dünyadaki en kötü koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğunu anımsatan Fauci, geçici bir kapatma düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Fauci, "Acil, orta ve uzun vadeler var. Bence acil olan en önemli şey oksijen sağlamak, erzak, ilaç ve kişisel koruyucu ekipman almak. Ama aynı zamanda yapılacak acil şeylerden biri de esasen ülkenin kapatılması." dedi.

"GEÇİCİ HASTANELER İNŞA EDİLMELİ"

ABD'li yetkili, Çin'in bir yıl önce tamamen kapandığını bildiklerini belirterek, "Kapatırsanız, altı ay boyunca kapatmanız gerekmez. Bulaştırma döngüsüne bir son vermek için geçici olarak kapatabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Çin, geçen ocak ayında yükselişe geçen koronavirüs vakası sayısı nedeniyle 5 günde 1500 odalı hastane inşa etmişti.

"Orta vadeli olarak hastaneler hızlı bir şekilde inşa edilmeli" diyen Anthony Fauci, Yeni Delhi hükümetinin söz konusu geçici yapıları düşünmesi gerektiğini kaydetti.

"DÜŞMAN VİRÜSTÜR"

Fauci, geçici hastane inşasına dair görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bunu bazı açılardan savaş gibi düşünmelisiniz. Düşman virüstür. Demek düşmanın nerede olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden neredeyse savaş zamanı gibi yapardım çünkü acil bir durum."

Beyaz Saray, koronavirüs vakalarındaki sert yükseliş ve çoklu varyantların olası ortaya çıkışı nedeniyle salı gününden itibaren Hindistan'dan seyahatleri kısıtlayacağını açıkladı.