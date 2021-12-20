Anthony Fauci: Uçaklarda maske takmanın sonu görünmüyor

Uçak seyahatlerine ilişkin konuşan Fauci, maske takmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçak yolculuklarında maske takmak zorunlu hale getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci'ye, uçaklarda yüz maskelerine ihtiyaç duyulmayan bir dönemin geleceğini düşünüp düşünmediği soruldu.

"MASKE TAKMANIN SONU YOK"

ABC'nin yayınına katılan Fauci, uçaklarda maske takmanın sonunu göremediğini "Sanmıyorum." ifadesiyle dile getirdi.

"İYİ BİR FİLTRELEME OLSA BİLE..."

Fauci, "İyi bir filtreleme sistemine sahip olsanız bile, yine de maskelerin akıllıca bir şey olduğuna ve bunu yapmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

"KARANTİNAYA GEREK YOK" AÇIKLAMASI

Fauci, tamamen aşılanmış kişilerin, enfekte bir kişiyle temas etmeleri durumunda karantinaya girmesine gerek olmadığı görüşünü de paylaştı.

KORONAVİRÜS TABLOSU

ABD'de şimdiye kadar 51 milyon 765 bin 714 koronavirüs vakası ve 827 bin 323 ölüm yaşandı.

Bu ülkeyi sırasıyla Hindistan, Brezilya ve İngiltere izliyor.