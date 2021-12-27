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    Anthony Fauci: Vakalar, artmaya devam edecek

    Biden'ın sağlık danışmanı, ABD'de salgın kaynaklı vakaların Omicron nedeniyle tırmanışını sürdüreceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:14
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    Anthony Fauci: Vakalar, artmaya devam edecek

    ABD bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'den, koronavirüs uyarısı geldi.

    Fauci, koronavirüs vakalarının Omicron varyantı nedeniyle yükselmeye devam edeceğini söyledi.

    "OLAĞANÜSTÜ DERECEDE BULAŞICI"

    Yeni varyantı "olağanüstü derecede bulaşıcı" olarak nitelendiren Fauci, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Delta da dahil olmak üzere öncekilerin en bulaşıcısını bile geride bıraktı." dedi.

    "HER GÜN DAHA DA YÜKSELİYOR"

    Fauci, vakalara ilişkin, "Her gün daha da yükseliyor. Son haftalık ortalama yaklaşık 150 bin oldu ve muhtemelen çok daha yüksek olacak." diye konuştu.

    Anthony Fauci: Vakalar, artmaya devam edecek #1

    "AŞILANMAYANLAR İÇİN ENDİŞELİYİZ"

    ABD'de şimdiye kadar 53 milyondan fazla vaka görülürken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 838 bine yaklaştı.

    "Özellikle aşılanmayanlar için endişeleniyoruz." diyen Anthony Fauci, söz konusu insanların "en savunmasız kişiler" olduğunu sözlerine ekledi.

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