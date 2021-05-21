Antisemitizm ile suçlanan Fransız milletvekili canlı yayını terk etti

Filistin halkının haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanan Fransız milletvekili Daniel Obono İsrailli i24 News kanalının canlı yayınını terk etti.

İsrailli i24 News kanalına konuk olarak İsrail – Filistin krizini değerlendiren Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) milletvekili Daniel Obono Filistin halkının haklarını savununca antisemitizmle suçlandı.

Antisemitizm suçlamasına dayanamayan Obono canlı yayını terk etti.

"SÖMÜRGECİLİK DEVAM EDERSE GERİLİM DEVAM EDECEK"

Milletvekili Obono, ateşkesle beraber saldırıların duracak olmasına mutlu olduğunu belirterek "Tarihi ve yapısal sorunlar çözülmedi. Gazze ve Kudüs'teki şiddetin ve gerilimin kaynağı bu saldırıların öncesine dayanıyor. Sömürgecilik ve Kudüs sorunu çözülmezse, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkının meşru taleplerine ilişkin kararları yerine getirilmezse gerilim devam edecek." dedi.

"SİYONİZM KARŞITI DEĞİL ANCAK ANTİSEMİTİST BİR PARTİYİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Programa konuk olan bir gazeteci Obono’nun İsrail’i sömürgecilik ile suçlamasına sinirlenerek, "Partinin isminin değiştirilmesi uygun olacaktır. Partinin adı İslamcı Boyun Eğmeyen Fransa olmalı. Burada İsrail'de olanları anladığınızı zannetmiyorum. Siyonizm karşıtı değil ancak antisemitist bir partiyi temsil ediyorsunuz. Bunu söylemekten korkmuyorum." şeklinde konuştu.

"TİYATRONUZU BİTİRİN"

Obono ise bu cevabın ardından yayını terk ederek, "Burayı terk edeceğim çünkü bu hakaretleri söylemeniz kabul edilemez. Bu programda bana hakaret edilmesine izin vermeyeceğim. Bu tür hakaretleri duyarak vakit kaybetmeyeceğim. Tiyatronuzu bitirin. 2 dakika konuşuyorum ve sonraki saniyelerde antisemitizmle suçlanıyorum." diye tepki gösterdi.

Programın sunucusu, Obono'ya seslenerek hakaretin söz konusu olmadığını savundu.