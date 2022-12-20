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    Antonio Guterres: Rusya - Ukrayna Savaşı devam edecek

    BM yetkilisi, askeri çatışmaların süreceğini düşündüğünü söyledi.
    • 20.12.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:20
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    Antonio Guterres: Rusya - Ukrayna Savaşı devam edecek

    Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Guterres, sonuç alınması beklenen barış görüşmelerinin yakın dönemde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyor.

    "Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum"

    New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, "(Rusya-Ukrayna arasında) Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum." dedi.

    Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, şöyle dedi:

    Barış müzakerelerini beklemiyor

    "Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz."

    AA'nın haberine göre, Guterres, BM'nin barış müzakereleri için harcaması gereken çabaların, "Rusya'nın Ukrayna'daki bir Karadeniz limanına boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatı" ve "savaş esirlerinin iadesinin hızlandırılması" gibi başka konulara yöneltildiğini vurguladı.

    Antonio Guterres: Rusya - Ukrayna Savaşı devam edecek #1


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