Antonio Guterres: ABD küresel aşılamaya öncülük etsin

Acil durum görev gücü oluşturulması önerisinde bulunduğunu belirten BM Genel Sekreteri Guterres, Washington olmadan planın gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınını bitirmek için küresel aşılama planına ihtiyaç olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile video konferans görüşmesi yapan Guterres, Washington'dan bu plana öncülük etmesini istedi.

Guterres, görüşmesinin basına açık bölümünde yeni ABD yönetiminin küresel sorunlara çok taraflı çözümler konusunda attığı girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"AMERİKAN LİDERLİĞİ OLMADAN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesinin dünyaya umut mesajı gönderdiğini aktaran BM Genel Sekreteri, bu ülkenin Dünya Sağlık Örgütü'ne katılmasının ise salgınla mücadele önemli bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınına son vermek için küresel aşılama planına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Antonio Guterres, "ABD bu konuda önemli bir rol oynayabilir. G20 ülkelerine bu planı geliştirmek ve koordine etmek için acil durum görev gücü oluşturmasını önerdim ama bunun etkili bir Amerikan liderliği olmadan yapılması mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.