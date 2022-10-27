Antonio Guterres: Fosil yakıtlara bel bağlamak aptalca

Dünyanın karşı karşıya kaldığı felaketlere işaret eden Guterres, "Yenilenebilir kaynaklara yeterince yatırım yapmadık, şimdi bedelini ödüyoruz" dedi. Guterres, fosil yakıtlarla ilgili konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, enerji tüketimi konusunda mesajlar verdi.

Guterres, BBC ile yaptığı mülakatta bugünün iklim durumunu tetikleyen fosil yakıtlara bel bağlamaya devam edilmesini "aptalca" olarak niteledi.

Guterres'e, Ukrayna'daki savaş ve bunun bazı fosil yakıt üretimini teşvik etmesiyle ilgili bir soru yöneltildi.

"Şimdi bedelini ödüyoruz"

Dünyanın ve özellikle Avrupa'nın son 20 yılda yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapması halinde bugün karşılaşılan enerji krizinin yaşanmayacağını söyleyen Guterres, şöyle dedi:

"Petrol ve gaz fiyatları bugünkü kadar yüksek olmazdı. Yenilenebilir kaynaklara yeterince yatırım yapmadık, şimdi bedelini ödüyoruz."

Fosil yakıtlara bağımlılık için "aptalca" dedi

BM Genel Sekreteri, "En aptalca şey, bizi bu felakete götüren şey üzerine bahse girmektir." diye ekledi.

BM iklim müzakereleri, önümüzdeki ayın başlarında Mısır'da başlayacak. Guterres, ülkeleri küresel ısınmayla mücadele için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

1.5 derece hedefi tehlikede

AFP'nin haberine göre, BM'nin çarşamba günü yayınladığı raporda, dünyanın sıcaklık artışlarını 1,5 santigrat derece ile sınırlamaktan çok uzak olduğu ve bu durumun halihazırda artan sel, sıcak hava dalgaları ve fırtınaların tahrip ettiği gezegeni daha fazla felakete sürükleyeceği belirtildi.

Antonio Guterres, "1.5 derece hâlâ mümkün. Ancak bu olasılığı kaybetmenin eşiğindeyiz." şeklinde konuştu.