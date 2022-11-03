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    Antonio Guterres: Gelecek nesiller, iklim katliamıyla karşı karşıya

    BM lideri, sonraki nesillerle ilgili iklim konusunda uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 15:47
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    Antonio Guterres: Gelecek nesiller, iklim katliamıyla karşı karşıya

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınma tehlikesine dikkati çekti.

    Guterres, milyonlarca insanın hayatını "iklim katliamından kurtarmak için iklim adaptasyonu finansmanında çarpıcı bir artışa ihtiyaç" olduğunu söyledi.

    Gündem iklim krizi

    İklim uyumu, yükselen sellere karşı savunma ve barınaklar hazırlamayı, kötüleşen sıcak hava dalgaları ve kuraklık sırasında insanları korumak için acil durum planlarını içeriyor.

    "Gelecek nesiller için darbelere yol açacak"

    BM Çevre Programı (UNEP) raporu, iklim krizinin kötüleşen etkilerinin, uyum için çok daha fazla fon olmadan koruma sağlama yeteneğini geride bırakacağını ve gelecek nesiller için "darbelere" yol açacağını söylüyor.

    Raporda, ülkelerin yüzde 80'inin uyum planlarını başlattığı belirtildi.

    Guterres: Uyum yatırımında küresel artışa ihtiyacımız var

    Guterres, "UNEP raporu, dünyanın insanları iklim krizinin etkilerinden korumakta başarısız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Milyonlarca hayatı iklim katliamından kurtarmak için uyum yatırımında küresel bir artışa ihtiyacımız var." dedi.

    Guterres, gelişmekte olan dünyadaki uyum ihtiyaçlarının, 2030 yılına kadar yılda 340 milyar dolara kadar tırmanacağını kaydetti.

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