Antonio Guterres: Nükleer savaş fikri felaket olur

BM Genel Sekreteri, "Kimse nükleer silahı ilk kullanan taraf olmazsa nükleer savaş da olmaz" dedi.

Nükleer füzeler ve bombalarla ilgili küresel pazarın, 10 yıl içinde 2020 yılı seviyelerine göre yaklaşık yüzde 73 artarak 126 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Son olarak olası nükleer çatışmayla ilgili uyarı Rusya'dan gelmiş, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yı "Nükleer çatışmayı hafife almayın." diyerek uyarmıştı.

Durumun ciddiyetine işaret eden Birleşmiş Milletler (BM), nükleer silahlara sahip ülkeleri atom cephaneliklerini ilk kullanan taraf olmama taahhüdüne bağlı kalmaya çağırdı.

"Nükleer silahlanma yarışı geri döndü"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Guterres, nükleer güce sahip ülkeleri, uluslararası gerilimin artmasıyla nükleer silahlanma yarışının geri döndüğü konusunda uyardı.

"Nükleer savaş fikri, gezegenin felaketi olur"

Nükleer silahları olan ülkelerden, bu silahları ilk kullanan taraf olmamayı ve nükleer silahları olmayan ülkeleri tehdit etmemeyi taahhüt etmelerini isteyen Guterres, şöyle dedi:

"Bence kimse nükleer savaş fikrini kabul edemez. Bu, gezegenin felaketi olacaktır. Kimse nükleer silahı ilk kullanan taraf olmazsa nükleer savaş da olmaz."

"Milyarlarca dolar harcanıyor"

Guterres, Ukrayna’nın en büyük nükleer santraline sahip Zaporijya kentinin 4 Ağustos'ta Rusya tarafından bombalanması üzerine, "Nükleer santrale yapılabilecek herhangi bir saldırı intihardır." diye konuştu.

Silahlanma yarışında milyarlarca doların harcandığına dikkat çeken Guterres, bu paranın iklim değişikliği, yoksulluk ve uluslararası toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

"Japonya’nın tutumu her zamankinden daha önemli"

Guterres, yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimlerin yükseldiği ve nükleer tehdidin yeniden gündeme geldiği bir zamanda, Japonya’nın barış konusunda güçlü ve tutarlı tutumunun her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre, BM Genel Sekreteri Guterres, 6 Ağustos 1945’teki atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya’nın Hiroşima kentini ziyaret etmişti.