Antonio Guterres, Taksim'deki terör saldırısını kınadı

BM Sözcüsü Dujarric, Guterres'in İstanbul ile ilgili mesajını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.

Açıklamayı, BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptı.

Sözcüsü açıkladı: Güçlü bir şekilde kınıyor

Dujarric, "Genel Sekreter, dün İstanbul'da meydana gelen ölümcül bombalı saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor.

Kurbanlara ve ailelerine, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına en içten taziyelerini sunuyor." dedi.

Guterres'in, yaralananlara da acil şifalar dilediği Dujarric tarafından belirtildi.

6 can kaybı, 81 yaralı

AA'nın aktardığına göre, dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.