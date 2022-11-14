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    Antonio Guterres, Taksim'deki terör saldırısını kınadı

    BM Sözcüsü Dujarric, Guterres'in İstanbul ile ilgili mesajını aktardı.
    • 14.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:27
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    Antonio Guterres, Taksim'deki terör saldırısını kınadı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.

    Açıklamayı, BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptı.

    Sözcüsü açıkladı: Güçlü bir şekilde kınıyor

    Dujarric, "Genel Sekreter, dün İstanbul'da meydana gelen ölümcül bombalı saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor.

    Kurbanlara ve ailelerine, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına en içten taziyelerini sunuyor." dedi.

    Guterres'in, yaralananlara da acil şifalar dilediği Dujarric tarafından belirtildi.

    6 can kaybı, 81 yaralı

    AA'nın aktardığına göre, dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

    Antonio Guterres, Taksim deki terör saldırısını kınadı #1


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