Antonio Guterres'ten İran'a iş birliğini sürdürme mesajı

BM basın toplantısında, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, İran'da neticelenen seçimler sonrasında, "ortak çıkarlar ve bölge halkının çıkarları" doğrultusunda iş birliğini sürdürme mesajı paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in resmi sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYİ HEYECANLA BEKLİYOR

Dujarric, cuma günü yapılan 13. dönem İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İbrahim Reisi'nin zaferiyle ilgili soruya, "Genel Sekreter, ortak çıkarlar ve İranlılar ile bölge halklarının çıkarları doğrultusunda İran makamlarıyla işbirliğini sürdürmeyi heyecanla bekliyor." şeklinde cevap verdi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda,"Olağan süreç izlenecek, hiç şüphem yok." diyen Dujarric, Reisi'nin görevi devralması için henüz 6 haftalık zaman olduğuna da değindi.

İRAN SEÇİMLERİ

İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62'sini alan Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden 28 milyon 933 bin 4'ünün sandığa gittiği ve seçimlere katılımın yüzde 48,8 olduğu duyurulmuştu.

18 milyona yakın oy alarak seçimi kazanan Reisi'nin rakipleri eski İran Devrim Muhafızları lideri Mohsen Reazi ve eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemati'nin toplam oyları 5 milyon 600 bin civarında kalmıştı.