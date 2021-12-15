Antony Blinken: BAE'ye F-35 satışında ilerlemeye hazırız

Abu Dabi'den anlaşmanın askıya alındığına dair gelen mesajların ardından Washington harekete geçti. Dışişleri Bakanı Blinken, anlaşma kapsamında ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.

ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, F-35 ve silahlı insansız hava araçlarının satışı konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Wall Street Journal gazetesi, Abu Dabi yönetiminin F-35'lerle ilgili görüşmeleri askıya aldığı konusunda Washington'ı bilgilendirdiğini öne sürdü.

ABD İLE BAE ARASINDA F-35 TRAFİĞİ

BAE'li bir yetkilinin, "Güvenlik koşulları, egemen operasyonlar konusundaki kısıtlamalar ve maliyet hesaplamaları, bu alımları yeniden değerlendirmeye yol açtı." şeklindeki ifadesine yer verildi.

BLINKEN'DAN MESAJ: İLERLEMEYE HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın askıya alınacağı şeklindeki söylentilerin ardından yaptığı açıklamada, BAE'ye F-35 savaş uçakları ve SİHA satışı konusunda ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da basın toplantısı düzenleyen Blinken, Washington'ın bazı incelemeler yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

İSRAİL'İN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ ŞARTINI HATIRLATTI

Blinken, "İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğüne olan bağlılığımızın garanti edildiğinden emin olmak istedik. Bu nedenle bölgedeki diğer ortaklara satılan veya aktarılan teknolojilerin kapsamlı bir incelemesini yapabileceğimizden emin olmak istedik. Buna BAE de dahil." ifadelerini kullandı.

"BAE DE İSTERSE..."

BAE'ye F-35 satışı konusunda açık kapı bırakan Blinken, "BAE de isterse, ilerlemeye hazırız." dedi. Abu Dabi yönetimi, 50 adet F-35 ve 18 adet silahlı insansız hava aracı satın almak için Washington ile anlaşma sağlamıştı.

SİHA VE MÜHİMMATLAR ANLAŞMA KAPSAMINDA

23 milyar dolar tutarında olduğu belirtilen anlaşma, SİHA ve gelişmiş mühimmatları da kapsıyor.