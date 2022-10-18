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    Antony Blinken: Çin, Şi yönetiminde Tayvan'ı ilhak planı yapıyor

    Amerikalı Bakan, Tayvan'a saldırıyla ilgili zaman çizelgesinin hızlandırıldığına dair bir iddia ortaya attı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:13
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    Antony Blinken: Çin, Şi yönetiminde Tayvan'ı ilhak planı yapıyor

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz günlerde, Tayvan'a yönelik saldırı seçeneğinin masada olduğuna dair sinyal verdi.

    Çin Komünist Partisi'nin toplantısında konuşan Şi, "Güç kullanımından vazgeçmeyle ilgili taahhüdümüz yok. Gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyoruz." dedi.

    Blinken'dan Tayvan öngörüsü

    Tayvan ile ilgili Şi'nin bu sözleri, ABD'de alarma neden oldu. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin yönetiminin, Şi Cinping yönetiminde "çok daha hızlı bir zaman çizelgesinde" Tayvan'ı ilhak etme planlarını sürdürdüğünü söyledi.

    Stanford Üniversitesi'nde konuşan Blinken, "Pekin, çok daha hızlı bir zaman çizelgesinde yeniden birleşmeyi sürdürmeye kararlı." şeklinde konuştu.

    Çin ordusuyla ilgili saldırı iddiaları

    Blinken, "Barışçıl yöntemler işe yaramadıysa, o zaman zorlayıcı araçlar kullanılır. Statükoyu derinden bozan ve muazzam gerilimler yaratan şey budur." ifadelerini kullandı.

    Guardian'ın aktardığına göre, Pekin, Tayvan'a saldırmayı planladığını açıkça belirtse de, böyle bir senaryoya dair zaman çizelgesi bulunmuyor.

    Antony Blinken: Çin, Şi yönetiminde Tayvan ı ilhak planı yapıyor #1

    2049 yılı tahmini

    ABD'li ve Tayvanlı üst düzey askeri yetkililer, Çin'in birkaç yıl içinde bu kapasiteye sahip olacağını düşünüyor.

    Analistler, potansiyel bir son tarih olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı olan 2049'u işaret ediyor.

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