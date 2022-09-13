Antony Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüştü

Antony Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev ile görüşmesinde bölgedeki çatışmalar nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar Ermeni tarafından yapılan tacizler neticesinde yeniden alevlendi.

Çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit olurken çok sayıda Ermeni askeri de öldü.

İki liderle de görüştü

Çatışmalar devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü.

"Derin endişemizi iletmek için görüştü"

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan'daki bombardıman haberleri da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemler konusundaki derin endişemizi iletmek için önceki gece görüştü." ifadelerine yer verildi.

"Barış anlaşması için baskı yapacağına dair güvence verdi"

Blinken'ın, askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Paşinyan'a, ABD'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için baskı yapacağına dair güvence verdiği" bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Blinken'ın Aliyev ile de konuşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise sınırdaki çatışmalar ve Ermenistan'daki bombardıman konusundaki kaygıların iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i düşmanlığı durdurmaya çağırdı ve ABD'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için bastıracağını vurguladı." ifadesi kullanıldı.