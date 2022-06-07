Antony Blinken ile Katarlı mevkidaşı Al Sani görüştü

Washington'daki görüşmede iki bakan bir araya geldi. Ekonomi ve savunma gibi konular, gündem maddeleri arasında yer aldı.

ABD ile Katar arasında bakanlar düzeyinde temas kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir araya geldi.

Washington'da gerçekleştirilen görüşmede ikili ve bölgesel konular masadaydı.

Ekonomi, savunma....

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, ABD ile Katar arasındaki ekonomiden savunmaya kadar pek çok konu başlığı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Karadeniz'in kuzeyindeki savaş ve Körfez gündeme geldi

AA'nın aktardığına göre, Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki yansımaları, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ve diğer bölgesel konular da Blinken ile Al Sani görüşmesinde masada yer aldı.