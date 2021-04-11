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    Antony Blinken, İran, Afganistan ve Ukrayna'yı görüşmek üzere Brüksel'e gidecek

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği bildirildi.
    • AA
    • 11.04.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 23:26
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    Antony Blinken, İran, Afganistan ve Ukrayna'yı görüşmek üzere Brüksel'e gidecek

    Amerikan basınına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta içi Brüksel'e gideceğini belirtti.

    MASADA İRAN, AFGANİSTAN VE DONBAS VAR

    Masada İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktaran yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de 10 Nisan'da Belçika, İsrail ve Almanya'yı kapsayan bir tura çıktığını anımsattı.

    Blinken'ın Brüksel ziyaretinin, Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin yarattığı atmosferde gerçekleşecek olması da dikkatlerden kaçmadı.

    Antony Blinken, İran, Afganistan ve Ukrayna yı görüşmek üzere Brüksel e gidecek #1

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