Antony Blinken, Nikol Paşinyan ile Azerbaycan'ı görüştü

Amerikalı Bakan, Ermenistan lideriyle Kafkasya'da son dönemde yaşanan gerilimi ele aldı. Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulan konular arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son zamanlarda artan gerilimin yanı sıra bölgesel konular gündemdeydi.

"DEMOKRATİK BİR GELECEĞİ TEŞVİK ETME..."

Telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan, ABD-Ermenistan ikili ortaklığının ve ABD'nin Güney Kafkasya için barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünün devam eden önemini vurguladı." ifadesini kullandı.

İTİDAL ÇAĞRISI

Price, başta Karabağ sorunu olmak üzere Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin de ele alındığını kaydederken, "Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimlerin arttığına ilişkin son raporlara dikkat çeken Bakan, taraflara, tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu." bilgisini paylaştı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Blinken'ın, Ermenistan'da demokratik reformların sürdürülmesini istediğini kaydeden Price, Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme geldiğini aktardı.

Sözcü Price, Bliken'ın, Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı Rusya ve Belarus yönetimleri ile bunlara destek verenlere hesap sormaya devam edeceklerini söylediğini belirtti.