Antony Blinken: Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı temini için çalışıyoruz

Amerikalı Bakan, Ukrayna'nın savaş uçağı talebinin ardından son gelişmeyi paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile başkent Kişinev'de görüştü.

Blinken ile Sandu'nun görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı gündeme geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Blinken, Ukraynalı mültecileri kabul ettiği ve koruduğu için Moldova’ya dünyanın şükran borcu olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI SAĞLANMASI KONUSU

Ukrayna’daki savaşın yükünü en fazla Polonya ve Moldova gibi komşu ülkelerin çektiğine işaret eden Blinken, bu ülkelerin üzerindeki yükü hafifletmek için kaynaklar da getireceklerini aktardı.

Blinken, "Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı temini konusunda aktif çalışma yürütüyoruz." diyerek, Varşova yönetiminin Kiev’e bu uçakları sağlaması durumunda yerini nasıl doldurabilecekleri konusuyla ilgilendiklerini söyledi.

"ACİLEN SAVAŞ UÇAĞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, dün ABD Kongre üyeleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde "Acilen savaş uçağına ihtiyacımız var" yönünde çağrı yapmıştı.

KONGRE'DEN 2,75 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM TALEBİ

Ülkesinin Moldova’ya yardım için elinden geleni yapacağını, Başkan Joe Biden’ın Kongre'den Ukrayna içinde ve dışındaki mültecilere yardımda kullanılmak üzere 2,75 milyar dolar insani yardım onayı istediğini belirten Blinken, uluslararası toplumun Moldova’ya savaşın etkileriyle başa çıkması konusunda yardım sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Blinken, ABD’nin Moldova’nın Avrupa ülkeleri ve kurumlarıyla daha yakın ilişki tercihini desteklediğini kaydetti.

"250 BİNDEN FAZLA KİŞİ, UKRAYNA VE MOLDOVA SINIRINI GEÇTİ"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Moldova’nın sınırlarında yaşandığına dikkati çekerek, "Ukrayna’ya karşı saldırganlığı sert şekilde kınadık. Tarafları, savaşı durdurmanın tek yolu olan diyaloğa çağırıyoruz. Ukrayna’da savaşın durdurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sandu, Moldova’nın "tarafsız" ülke olarak Ukrayna halkına destek çıktıklarını dile getirerek, "Moldova, Ukrayna’da bomba patlamalarından kaçan binlerce insanı ülkemize kabul etti. Çatışmaların başlamasından bu yana 250 binden fazla kişi, Ukrayna ve Moldova sınırını geçti. Mültecilerin bir kısmı hala topraklarımızda kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bu nedenle finans desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Sandu, şunları kaydetti:

"ÜSTLENDİĞİMİZ MASRAFLARI KARŞILAMAK İÇİN..."

"Savaştan kaçan insanlara yardım etmeyi sürdüreceğiz. Bu yüzden üstlendiğimiz masrafları karşılamak için maddi desteğin sağlanması ve göçmenlerin başka ülkelere gidişi konusunda mekanizmaların oluşturulması talebinde bulundum. Oluşan şartlarda, Moldova ekonomisinin bu zorluklara karşı koyabilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var."





"TRANSDİNYESTER'DE DURUMUN DEĞİŞTİĞİNE DAİR BİLGİ YOK"

Moldova sınırları içerisinde bulunan, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Ukrayna ile sınırı olan Transdinyester bölgesine de değinen Sandu, buradaki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Sandu, "Transdinyester'de durumun değiştiğine dair bilgi yok. Topraklarımızda, Rus askeri güçlerinin yasa dışı bulunduğunu unutmuyoruz ve bu birliklerin Ukrayna’daki askeri eylemlere katılabileceği yönünde sinyal yok." dedi.