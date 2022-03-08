Antony Blinken: Rusya insani yardımlara izin vermeli

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki çatışmalarda zarar gören sivillere insani yardım ulaştırılmasına müsaade edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Baltık ülkeleri turu kapsamında Estonya'da Başbakan Kaja Kallas ile görüştü.

Blinken, ortak basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına dair konuştu.

Binlerce kişinin yerinden edildiğini söyleyen Blinken, "Çok daha fazla kişi ülkeyi terk etmek istiyor fakat dışarı çıkamıyor." dedi.

RUSYA'YA ÇAĞRI: İNSANİ YARDIMLARA İZİN VERİN

Ülkede sivil can kayıplarının artışına dair haberlerden endişe duyduğunu vurgulayan Blinken, "Gıda, su ve ilaca erişimi kesilen sivillere yardım ulaştırılması için Rusya'ya, bölgede insani yardıma müsaade etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"BU RUSYA'NIN DEĞİL PUTİN'İN BAŞLATTIĞI BİR SAVAŞ"

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 10 milyar dolarlık yardımın, bölgede güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanında ihtiyaçları gidereceğinin altını çizdi. Artan gerilimde en büyük bedeli Rus halkının ödediğini hatırlatan Blinken, "Bu Rus halkının savaşı değildir. Bu Putin'in, bağımsız ve demokratik bir ülkeyi zapt etmek için başlattığı bir savaştır." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Rusya'nın barışçıl yollarla bu krizi çözmek istemesi durumunda "Ukrayna'da başlattığı savaşı bitirmesi gerektiğini." vurguladı.

ESTONYA BAŞBAKANI: LİMANLAR RUS GEMİLERİNE KAPATILMALI

Estonya Başbakanı Kallas da "Ukrayna'da yaşananlar, bağımsızlığın ne kadar değerli bir şey olduğunu ve ne kadar saldırgan bir komşumuz olduğunu bize anlatıyor." diye konuştu.

Uluslararası camianın önceliğinin, Rusya'nın dünyadan tecrit edilmesi olduğunu kaydeden Kallas, "Yeni gerçekliğe uyum sağlamalı, savunma sistemlerimizde değişiklikler yapmalı ve en kötüsü için hazırlanmalıyız." dedi.

Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların yanı sıra kripto para birimlerinin de yasaklanması gerektiğini belirten Kallas, "Limanlarımızı Rus gemilerine kapatmalıyız." ifadesini kullandı.