Antony Blinken, Suudi mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

ABD'li Bakan, Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna krizi gündeme geldi.

Riyad-Washington hattında bakanlar düzeyinde görüşme yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

FERHAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD'nin ortak çıkarları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, uluslararası ve bölgesel birçok konuda ikili koordinasyonu yoğunlaştırma ve Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı ile barış çabalarına da değinildi.

UKRAYNA KRİZİNİ ELE ALDILAR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile Ukrayna krizini ele aldıklarını kaydetti.