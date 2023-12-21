Antony Blinken'dan Avrupalı mevkidaşları ile görüşmesinde 'bağımsız Filistin' mesajı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmesinde "bağımsız bir Filistin devleti" için taahhüdünü yineledi.

AA

İsrail, haftalar boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeden tüm bölgeyi bombaladı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 608 Filistinli yaşamını yitirdi.

Avrupalı mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Blinken, Gazze'de insani yardımların bir an önce sağlanması, sivil kayıpların en aza indirgenmesi ve bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmasının engellenmesinin önemine işaret etti.

Bağımsız Filistin vurgusu yaptı

ABD'nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması taahhüdünün altını çizen Blinken, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yönelik saldırılarını kınadı ve deniz güvenliği konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

Görüşmede bakanlar, Ukrayna'ya yardımlar konusunu da ele aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)