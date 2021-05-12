Antony Blinken'dan Filistin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistinlileri şiddete son vermeye çağırmak için Ortadoğu'ya diplomat göndereceklerini söyledi.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor.

İSRAİL VE FİLİSTİNLİ LİDERLERLE GÖRÜŞÜLECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr’ın şiddetten bir çıkış yolu bulmak için İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşeceğini açıkladı.