ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Öldürülmesi sebepsiz ve haksız Filistin'de İsrail askerleri tarafından öldürülen ABD ve Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cinayetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

AA

İsrail, Gazze'de 40 binden fazla sivili katlederken, Batı Şeria'da da Filistinlilere destek veren yabancı aktivistleri hedef alıyor.

Bu kapsamda dünya İsrail polisinin kafasından vurarak öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'yi konuşuyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını, iki ABD vatandaşının öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

"HEM SEBEPSİZ HEM DE HAKSIZ"

Blinken, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli." dedi.

Hiç kimsenin görüşlerini özgürce ifade ettiği için hayatını riske atmak zorunda kalmaması gerektiğini vurgulayan Blinken, şunları kaydetti:

Bize göre, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kurallarında yapılacak değişiklikler dahil bazı nihai değişiklikler yapması gerekmektedir. Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinlilere saldırdığında güvenlik güçlerinin görmezden geldiğine dair bazı raporlara uzun zamandır şahit oluyoruz.



İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını gördük ve şimdi de İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen ikinci bir ABD vatandaşı var. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu değişmeli ve biz bunu İsrail hükümetinin çoğu üyesine açıkça ifade edeceğiz.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL ORDUSU İÇİN OLAĞANDIĞI BİR DURUM"

Kirby, İsrail ordusunun kendi içindeki ilk soruşturmasını tamamladığını, Eygi'nin öldürülmesindeki hatalarını kabul ettiklerini ve soruşturmayı askeri savcılığa aktardıklarını belirterek, "Bu, İsrail ordusu için olağandışı bir adım. Biz de bu süreci çok yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRÜLMEMESİ GEREKİRDİ"

Eygi'nin ölümünün trajik olduğunu kaydeden Kirby,"Bakan Blinken'ın da söylediği gibi bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi. O yüzden bu durum bizim için çok endişe verici." diye konuştu.

Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma talebine ilişkin şu anda bir yorum yapmayacağını belirten Kirby, öncelikle cezai soruşturmanın sonucunun netleşmesini ve sorumluların ne şekilde hesap vereceğini görmek istediklerini, ona göre başka bir adım atıp atmayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

EZGİ EYGİ'NİN KATLEDİLMESİ

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)