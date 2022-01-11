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    AP Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti

    Tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'den ölüm haberi geldi. Sassoli, 26 Aralık'tan bu yana hastanedeydi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.01.2022 - 07:23
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 07:31
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    AP Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti

    Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

    65 yaşındaki Sassoli'nin, İtalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

    ÖLÜM HABERİNİ SÖZCÜSÜ VERDİ

    Sassoli'nin sözcüsü Roberto Cuillo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AP Başkanı David Sassoli, 11 Ocak'ta, saat 01.15'te hayatını kaybetti. Cenazenin tarihi ve yeri önümüzdeki birkaç saat içinde bildirilecek." dedi.

    İKİ HAFTA HASTANEDE KALDI

    Sassoli'nin 26 Aralık'tan bu yana İtalya'da hastanede olduğu belirtildi.

    AP'den yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

    İki haftadır tedavi altında olduğu ifade edilen Sassoli'nin tüm resmi faaliyetlerinin iptal edildiği duyurulmuştu.

    AP Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti #1

    YENİDEN ADAYLIĞINA HASTALIK ENGELİ

    Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

    AP Başkanı, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

    AP Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti #2


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