Tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'den ölüm haberi geldi. Sassoli, 26 Aralık'tan bu yana hastanedeydi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Sassoli'nin, İtalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

ÖLÜM HABERİNİ SÖZCÜSÜ VERDİ

Sassoli'nin sözcüsü Roberto Cuillo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AP Başkanı David Sassoli, 11 Ocak'ta, saat 01.15'te hayatını kaybetti. Cenazenin tarihi ve yeri önümüzdeki birkaç saat içinde bildirilecek." dedi.

İKİ HAFTA HASTANEDE KALDI

Sassoli'nin 26 Aralık'tan bu yana İtalya'da hastanede olduğu belirtildi.

AP'den yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

İki haftadır tedavi altında olduğu ifade edilen Sassoli'nin tüm resmi faaliyetlerinin iptal edildiği duyurulmuştu.

YENİDEN ADAYLIĞINA HASTALIK ENGELİ

Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

AP Başkanı, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.