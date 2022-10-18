AP: Bulgaristan ve Romanya'yı Schengen'e alalım

Sınır kontrollerinin ayrımcılığa neden olduğu belirtildi. Karar tasarısına 547 oyla onay verildi.

İki ülke için daha Schengen adımı atılıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Romanya ve Bulgaristan'ın, bu ülke vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz seyahat edebilmesi için Schengen bölgesine dahil edilmesi talebinde bulundu.

547 oyla kabul edildi

AP Genel Kurulu'nun Strazburg'daki oturumunda, konuyla ilgili karar tasarısı 49'a karşı 547 oyla kabul edildi.

Tasarıda, iki ülkenin 2022 sonuna kadar Schengen'e katılması için AB Konseyi'nin acilen karar alması istendi.

"Sınır kontrolleri ayrımcılığa yol açıyor"

Bu yönde karar alınması halinde Avrupa'nın iç sınırlarında iki ülke vatandaşları için uygulanan sınır kontrollerinin kaldırılabileceği hatırlatıldı ve bu kontrollerin "ayrımcılığa" yol açtığı ifade edildi.

"Avrupa Tek Pazarı'na zarar veriyor"

AP milletvekilleri, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini belirterek AB ülkelerinin henüz iki ülkeyi Schengen bölgesine davet etme yönünde karar vermemesini eleştirdi, bunun Avrupa Tek Pazarı'na zarar verdiğini savundu.

Üye olup Schengen bölgesinde bulunmayanlar

AB'nin 27 üyesinden Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İrlanda, Schengen bölgesinde bulunmuyor.

AB üyesi olmamasına karşın İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ise Schengen içinde yer alıyor.

Oy birliğiyle karar gerekiyor

AP milletvekilleri, 2018, 2020 ve 2021'de de Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil edilmesini talep eden karar tasarıları kabul etmişti.

Bir ülkenin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e girebilmesi için AB ülkelerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.