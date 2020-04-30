AP Raportörü Sanchez'den Türkiye'nin yardımlarına övgü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede dünya geneline yardımlar ulaştırdığına dikkat çeken AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, "Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Brüksel Temsilciliği'nin AP milletvekillerine, siyasi partilere ve AB büyükelçilerine gönderdiği koronavirüs salgınıyla ilgili "Dayanışma Mektubuna", Sanchez'den teşekkür mektubu geldi.

"TÜRK İNSANLARIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'e hitaben yazdığı mektupta, bu zor zamanlarda Türk insanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve gerek yetkililere gerekse koronavirüsün yayılmasını engellemek için farklı seviyelerde savaşanlara en iyi dileklerini sundu.

"HEPİMİZ AYNI SAFTAYIZ"

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, "Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız ve mektubunuzda haklı olarak bahsettiğiniz gibi, uluslararası iş birliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli.

"DÜNYA ÇAPINDA YARDIM TESLİM EDEN TÜRKİYE..."

Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda, İspanya dahil olmak üzere AB’nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanchez, AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve salgınla mücadele için tüm çabaları artırmanın yanı sıra, sosyoekonomik etkileri hafifletmek için iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.