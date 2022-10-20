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    AP'nin Sakharov Ödülü Ukrayna halkına layık görüldü

    Avrupa Parlamentosunun (AP) Sakharov Ödülü'nün bu sene "Ukrayna halkına" verilmesi kararlaştırıldı.
    • 20.10.2022 - 06:31
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    AP'nin Sakharov Ödülü Ukrayna halkına layık görüldü

    Her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından Sakharov Ödülü veriliyor.

    AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulu devam ederken bu sene ödülün "cesur Ukrayna halkına" verildiğini açıkladı.

    "Cesur Ukrayna halkının asla vazgeçmeyeceğini biliyorum"

    Ödülün Rusya'ya karşı "savaşan, kaçmaya zorlanan, yakınlarını ve dostlarını kaybeden, inançları için mücadele eden" Ukraynalılara verildiğini belirten Metsola, "Cesur Ukrayna halkının asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Biz de vazgeçmeyeceğiz." dedi.

    Metsola, Rusya'nın açtığı savaşın Ukrayna halkına büyük maliyeti olduğunu, Ukraynalıların sadece evleri, toprakları, bağımsızlıkları için değil, aynı zamanda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve Avrupa değerleri için savaştığını ifade etti.

    Sakharov Ödülü'ne bu sene Julian Assange, Ukrayna halkı ve Kolombiya Hakikat Komisyonu aday gösterilmişti.

    AP nin Sakharov Ödülü Ukrayna halkına layık görüldü #1

    Ödül her yıl AP tarafından veriliyor

    AA'nın haberine göre adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

    Bu yılki ödül töreni, 14 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

    Sakharov Ödülü geçen yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilmişti.

    AP nin Sakharov Ödülü Ukrayna halkına layık görüldü #2

    AP nin Sakharov Ödülü Ukrayna halkına layık görüldü #3


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