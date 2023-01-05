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    Arabaya binmek isteyen ayıyı çığlıklarla uzaklaştırdılar

    Şehre inerek park halindeki bir otomobile binmek isteyen ayı, araç sahipleri tarafından çığlık sesleriyle engellendi. Büyük korku yaşayan ayının ormana kaçtığı anlar kaydedildi.
    • 05.01.2023 - 10:29
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:11
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    Arabaya binmek isteyen ayıyı çığlıklarla uzaklaştırdılar

    Yurt dışında vahşi hayvanlar, sık sık insanların yaşam alanlarında görülüyor.

    Özellikle aç kalan hayvanlar, şehirlere inerek korku saçabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bu anlar yer aldı.

    Aracın kapısını açtı

    Ormandan çıkan bir ayı, park halindeki bir araca doğru yanaştı.

    Profesyonel bir şekilde otomobilin kapısını açan ayı, araç sahipleri tarafından fark edildi.

    Çığlık seslerinden korktu

    Endişe yaratan olayın ardından ayıyı korkutmak adına bağırmaya başladılar.

    Bunun üzerine seslerden korkan ayı, arabanın yanından yavaşça uzaklaşarak ormana kaçtı.

    Arabaya binmek isteyen ayıyı çığlıklarla uzaklaştırdılar VİDEO

    20 milyon izlendi

    Ayının tedirginliği, cep telefonu kamerasına yandı.

    Görüntüler 20 milyona yakın izlendi.

    Arabaya binmek isteyen ayıyı çığlıklarla uzaklaştırdılar #1

    Arabaya binmek isteyen ayıyı çığlıklarla uzaklaştırdılar #2

    Arabaya binmek isteyen ayıyı çığlıklarla uzaklaştırdılar #3


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