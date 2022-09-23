Arabistan'da kilolu doğan bebek sosyal medyada gündem oldu

Arabistan'da kilolu doğan bebek sosyal medyada gündem oldu

Annesinin rahatsızlığından dolayı fazla gelişen bebek, 2 yaşındaki bir çocuk gibi büyüdü. Haberi alan gazeteciler bebeği çekmek için birbiriyle yarışa girdi.

Suudi Arabistan'da dünyaya gelen bebek, görenleri şoke etti.

Bebek, neredeyse 2 yaşındaki çocuğun kilo ve boyunda doğdu.

Doktorları ve hemşireleri şaşırtan bebeğin, annesinin rahatsızlığından dolayı fazla geliştiği öğrenildi.

Gazeteciler birbiriyle yarıştı

Görenlerin kamerasına sarıldığı bebek, sosyal medyaya milyon kez tıklandı.

Dünyanın en iri bebeğinin doğacağını duyan ulusal ve uluslararası çaptaki gazeteciler, hastaneye akın etti.

Durumun tıptaki yeri

Bebekle ilgili durum, tıp literatüründe şu ifadelerle kendisine yer buluyor:

"Fetal makrozomi (iri bebek), genetik faktörlerin yanı sıra annenin obezitesi veya diyabeti gibi koşullardan kaynaklanabilir. Nadiren, bebeğin büyümesini hızlandıran tıbbi bir durumu olabilir.

Bazı durumlarda, ortalama doğum ağırlığından daha büyük olan nedenler açıklanmamıştır. Bu durumlarda bebek sezeryan doğum İle dünyaya getirtilip nedenleri araştırılır."