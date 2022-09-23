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    Arabistan'da kilolu doğan bebek sosyal medyada gündem oldu

    Annesinin rahatsızlığından dolayı fazla gelişen bebek, 2 yaşındaki bir çocuk gibi büyüdü. Haberi alan gazeteciler bebeği çekmek için birbiriyle yarışa girdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:33
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    Arabistan'da kilolu doğan bebek sosyal medyada gündem oldu

    Suudi Arabistan'da dünyaya gelen bebek, görenleri şoke etti.

    Bebek, neredeyse 2 yaşındaki çocuğun kilo ve boyunda doğdu.

    Doktorları ve hemşireleri şaşırtan bebeğin, annesinin rahatsızlığından dolayı fazla geliştiği öğrenildi.

    Gazeteciler birbiriyle yarıştı

    Görenlerin kamerasına sarıldığı bebek, sosyal medyaya milyon kez tıklandı.

    Dünyanın en iri bebeğinin doğacağını duyan ulusal ve uluslararası çaptaki gazeteciler, hastaneye akın etti.

    Durumun tıptaki yeri

    Bebekle ilgili durum, tıp literatüründe şu ifadelerle kendisine yer buluyor:

    "Fetal makrozomi (iri bebek), genetik faktörlerin yanı sıra annenin obezitesi veya diyabeti gibi koşullardan kaynaklanabilir. Nadiren, bebeğin büyümesini hızlandıran tıbbi bir durumu olabilir.

    Bazı durumlarda, ortalama doğum ağırlığından daha büyük olan nedenler açıklanmamıştır. Bu durumlarda bebek sezeryan doğum İle dünyaya getirtilip nedenleri araştırılır."

    Arabistan da kilolu doğan bebek sosyal medyada gündem oldu #1


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