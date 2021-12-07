Arakanlı mülteciler, Facebook’a 150 milyar dolarlık dava açtı

ABD ve İngiltere’de yaşayan Arakanlı mülteciler, kendilerine yönelik nefret söylemini engelleyemediği ve şiddeti artırdığı iddialarıyla Facebook’a 150 milyar dolarlık dava açtı.

Myanmar’da Arakanlı mültecilere yönelik son olarak 2017 yılında yaşanan katliamlar sırasında ülkeden kaçan, ABD ve İngiltere’ye giden Arakanlı Müslümanlar, Facebook’a dava açtı.

Rohingyalı Müslümanlar, sosyal medya platformunda kendilerine yönelik şiddeti engellemediği, aksine şiddetin artmasına olanak sağladığı gerekçesiyle 150 milyar dolarlık tazminat talep etti.

Kaliforniya Mahkemesi’ne sunulan şikayette, ABD merkezli şirket nefret dolu ve yanlış bilgilerin yıllarca yayılmasına izin vermekle suçlandı.

“FACEBOOK, TEK BİR MİSYONLA PROGRAMLANMIŞ BİR ROBOT GİBİDİR: BÜYÜMEK”

Kaliforniya Mahkemesi, "Facebook, tek bir misyonla programlanmış bir robot gibidir: Büyümek. İnkar edilemez gerçek şu ki; Facebook'un nefret, bölünme ve yanlış bilgiyle körüklenen büyümesi, geride hayatı parçalanan yüzbinlerce Rohingyalı bıraktı.” ifadelerine yer verildi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Facebook, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Müfettişleri, 2018'de, Facebook kullanımının şiddeti körükleyen nefret söyleminin yayılmasında önemli bir rol oynadığını rapor etmişti.

Facebook, daha önce de nefret söylemleri ile mücadele sözü vermişti.