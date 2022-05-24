Arakanlı Müslümanlar denizde can verdi: 14 ölü

Bangladeş'in güneyindeki mülteci kamplarından kaçarak deniz yoluyla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlılardan onlarcasının, deniz yolunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Myanmar'da 8 yıl önce Müslümanlara yönelik provokasyonlarla başlayan katliamlar ve soykırım, onca kanıta rağmen tüm dünyanın gözleri önünde yaşanmaya devam ediyor.

Myanmar'dan kaçan 90 Arakanlı Müslüman'ı taşıyan mülteci teknesi, kötü hava koşulları nedeniyle battı.

14 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, en az 50 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Malezya'ya gidiyorlardı

Tekneden kurtarılan 20 kişinin, Ayeyarwady bölgesinde yetkililer tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yerel basın, batan teknenin Malezya’ya gitmek üzere 19 Mayıs’ta Arakan eyaletinden yola çıktığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, Myanmar’da 2017 yılında ordunun ve Budist milliyetçilerin baskısı nedeniyle 730 binden fazla Arakanlı Müslüman, ülkeden kaçarak Bangladeş’e sığınmıştı.



