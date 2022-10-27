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    Aralarında Türkiye'nin de olduğu 19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı

    Türkiye'nin de aralarında olduğu 19 ülke, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile iş birliği ve Uygur Türklerinin haklarının korunması çağrısında bulundu.
    • 27.10.2022 - 01:05
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    Aralarında Türkiye'nin de olduğu 19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı

    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Uygur Türkü insan hakları savunucuları ile sivil toplum örgütlerinin de katıldığı BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı.

    Uygur Türklerinin temel hakları ve dini özgürlükleri

    BM'nin Uygur raporunun, Uygur Türklerinin temel haklarının ve dini özgürlüklerinin ciddi bir şekilde ihlal edildiğini ve kültürel kimliklerinin tehdit altında olduğunu teyit ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, Uygur Türklerinin barış ve güven içinde yaşayamadığına dikkati çekti.

    AA'nın haberine göre, Uygur Türklerinin kültürel mirasını nesiller boyu sürdürebilmesi temennisinde bulunan Sinirlioğlu, bunun gerçekleşmesi içinse uluslararası toplumun endişelerini ve beklentilerini sürekli dile getirmesi gerektiğini vurguladı.

    Aralarında Türkiye nin de olduğu 19 ülkeden Çin e Uygur çağrısı #1

    "Tarih, ülkeleri toplumdaki en savunmasız insanlara nasıl davrandığına göre yargılayacak"

    Sinirlioğlu, ''Sincan'daki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklarına yönelik sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız. Çin'i, BM Yüksek Komiserliğinin raporundaki tavsiyeleri uygulamaya teşvik etmek, hepimizin ortak sorumluluğu. Tarih, ülkeleri ekonomilerinin büyüklüğüne veya küresel hedeflerine göre yargılamayacak. Tarih, ülkeleri toplumdaki en savunmasız insanlara nasıl davrandığına göre yargılayacak.'' dedi.

    Büyükelçi Sinirlioğlu, Türkiye'nin Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman azınlıkların temel haklarının ve özgürlüklerini korunması için Çin ile ikili görüşmelerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

    Aralarında Türkiye nin de olduğu 19 ülkeden Çin e Uygur çağrısı #2


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