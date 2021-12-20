Arap basını: Türkiye-S.Arabistan uyumu, Suriye'de çözümün anahtarıdır

Esad rejiminin ağır hasara yol açtığı ülkede çözüm yeniden konuşuluyor. Ankara-Riyad diyaloğunun rejim üzerinde baskı kurabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Arab News, Suriye meselesini gündeme getirdi.

Gazetede yayınlanan yazıda, Riyad ile Ankara arasındaki uyumun, Esad rejiminin yıkıma uğrattığı ülkede "çözümün anahtarı" olduğu belirtildi.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Yazıda, "Katar'ın, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığı bildiriliyor." denildi.

SURİYE'DE ANKARA-RİYAD KOORDİNASYONU VURGUSU

Suriye'deki statükoyu kırmak ve sürdürülebilir bir çözüm için Suudi Arabistan-Türkiye koordinasyonunun şart olduğu kaydedildi.

Muhalefetin neredeyse Esad'a karşı üstünlük kurduğu günlerin, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda koordineli olduğu günlerde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"ESAD ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUR"

Olası Türk-Suudi yakınlaşmasının muhalefeti güçlendirerek Esad rejimi üzerinde baskı oluşturacağı görüşü paylaşılan yazıda şunlar aktarıldı:

"Moskova, Riyad ve Ankara'nın bir araya geldiğini gördüğünde, karşı koyamayacağı güçlü bir rakibe sahip olduklarını ve uzlaşmaları gerektiğini anlayacaktır.

"PUTİN MAKSİMALİST TALEPLERİNDEN VAZGEÇER"

Putin, Esad'ın görevden alınmasını veya onun yerine Rusya yanlısı başka bir figürün getirilmesini gerektirse bile, maksimalist taleplerinden vazgeçecek ve savaşı sona erdirmek için bir çözüm müzakere etmeyi kabul edecektir."



