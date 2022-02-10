Arap Birliği: Libya'daki gelişmelerden endişeliyiz

Birliğin Genel Sekreteri Gayt, seçim anlaşmazlığı ve Başbakan Dibeybe'nin atlattığı suikast girişimine dikkat çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libya'da son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın Libya'da yaşanan son gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

"KUTUPLAŞMAYI YENİDEN CANLANDIRACAK..."

Açıklamada Ebu Gayt, "Libya'da meydana gelen ve son yıllarda ülkeyi yıpratan kutuplaşmayı yeniden canlandıracak gelişmelerin yaşanmasından" duyduğu endişeyi ifade etti.

"ENDİŞE VERİCİ"

Ebu Gayt, Libya'da Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin seçimler konusundaki anlaşmazlığı, Dibeybe hükümetinin düşürülmesi ısrarı ve yine Dibeybe'ye yönelik dün gece düzenlenen suikast girişimi haberlerinin endişe verici olduğunu kaydetti.

"LİBYALI TARAFLAR ANLAŞMALI" MESAJI

Libya siyasi arenasında bulunan ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan liderlere güvendiğini vurgulayan Ebu Gayt, söz konusu liderlerin "krizin tek çözümü olan seçimlerin yapılmasına yol açacak kapsamlı bir siyasi süreç konusunda Libyalı tarafların anlaşmaya varmasını sağlamaları" gerektiğini belirtti.

Ebu Gayt ayrıca, Libya'daki mevcut istikrarın tehlikeye atılmamasının önemini vurguladı.

DİBEYBE'YE SUİKAST GİRİŞİMİ

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Dibeybe'nin aracına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği, Dibeybe'nin yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.