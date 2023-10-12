Arap Birliği'nde Gazze anlaşmazlığı: Fikir birliğine varamadılar İsrail'in saldırılarını kınayan bloğun bazı üyeleri, taraflar arasında denge kurarak ilerlemek istiyor. Toplantının, saldırılardan günler sonra gerçekleştirilmesi göze çarpıyor.

ensonhaber.com

İsrail'in, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları altıncı gününe girdi.

Elektrik, su ve yakıt tedarikinin İsrail tarafından kesildiği bölgede insani kriz derinleşiyor.

Saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun bombardımanlarında ölenlerin sayısı da her geçen saat artıyor.

Günler sonra acil toplantı yaptılar

Arap Birliği üyesi ülkeler, her ne kadar saldırılara son verilmesi için çağrılar yapsa da, blok ülkeleri arasında fikir birliği oluşmadı.

Çatışmalar 7 Ekim'de başlarken, söz konusu ülkeler 11 Ekim Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de "acil" toplandı.

Birlik üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarınca, tırmanan gerilimin feci sonuçları beraberinde getireceğine dair açıklama yapıldı.

Arap Birliği'nde görüş ayrılığı

Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ise İsrail-Filistin çatışmasında denge kurmanın yollarını arıyor.

Ortaya çıkan tablodan İsrail'i sorumlu tutan ülkeler arasında ise Umman, Katar ve Kuveyt var.

Son dönemde Tel Aviv ile normalleşmeye yaklaştığı konuşulan Suudi Arabistan da Filistinlilerin İsrail tarafından temel insani haklardan yoksun bırakıldığına dikkati çekiyor.

Filistin ve İsrail arasında müzakere istediler

Öte yandan Arap Birliği'nin acil toplantısında Filistin ve İsrail arasında "ciddi müzakerelerin" yapılması gerektiği kaydedildi.

Toplantıda her iki tarafın da sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin Gazze Şeridi'ne tedarikine devam edilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

BAE normalleşti, Riyad bunu yapmadı

Öte yandan The Guardian'ın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Suudi Arabistan'ın "İki devletli çözüm olsaydı, bu şiddet yaşanmayacaktı" şeklindeki tavrı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Haberde, "BAE, 2019 İbrahim Anlaşmaları'nın ardından İsrail ile bağlarını tamamen normalleştirdi, ancak Riyad bunu yapmadı." denildi.