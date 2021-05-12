Arap Birliği'nden, İsrail'e karşı harekete geçilsin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun uluslararası temasları sonrasında Arap Birliği olağanüstü toplandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmünün ardından Türkiye ayağa kalktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerde Erdoğan, İsrail terörünü ve işgalini durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere, tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Al Sani ile sürdü.

İSRAİL ZULMÜNE KARŞI ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Söz konusu temaslarda, İsrail'in Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında yakın iş birliği çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerinin ardından bu kez Arap Birliği, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı.

ARAP BİRLİĞİ TOPLANDI

Arap Birliği, Filistin’de yaşanan son gelişmeleri görüşmek için video konferans yöntemiyle dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Katar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla birliğe üye ülkelerle alınan ortak bir kararla uluslararası kurum ve kuruluşları konuyla ilgili acil harekete geçmeye çağırdı.

"İSRAİL MACERAYA GİRİŞTİ"

Toplantıda söz alan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in Kudüs dosyasını tamamen kapatmak için bir maceraya giriştiğini belirterek, ABD yönetimini saldırılarla ilgili sessiz kalmasından dolayı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, “Kudüs’te İsrail saldırılarına karşı kutsallarını ve evlerini korumaya çalışan kardeşlerimiz var.” ifadelerini kullandı.

Mısır’ın geçtiğimiz günlerde saldırıların durdurulması için İsrail yönetimi ve bazı devletlerle yoğun bir diplomasi trafiğine girdiğini söyleyen Şukri, buna karşılık girişimlerin herhangi bir neticeye ulaşamadığını sözlerine ekledi.

TEL AVİV ULUSLARARASI KARARLARI ÇİĞNEDİ

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ise İsrail’in Kudüs’te yürüttüğü saldırılarla bütün uluslararası kararları çiğnediğine dikkat çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, gerçekleştirilen toplantının hedefinin sadece Kudüs’te yaşanan olayları kınamak olmadığını belirterek, asıl amacın dünyaya Filistin’deki durumun bu şekilde sürdürülebilir olmadığını gösteren açık bir mesaj iletmek olduğunu vurguladı.

Arap Birliği 9 Mayıs'ta, Filistin'in talebi üzerine Katar'ın başkanlığında 11 Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde Kudüs'ü desteklemek için olağandışı toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, 9 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in izlediği tehlikeli politika nedeniyle düzenlenecek olan toplantının, daimi delegeler düzeyinden Dışişleri Bakanları düzeyine yükseltme kararı alındığını bildirmişti.