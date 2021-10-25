Arap dünyası, İsrail'in 6 Filistinli kuruluşu terör listesine almasını kınadı

6 Filistinli sivil toplum kuruluşunun İsrail tarafından terör grubu ilan edilmesi, Arap dünyasından 13 siyasi parti ve örgüt tarafından kınandı.

İsrail hükümeti 23 Ekim'de, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı; Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etti.

Bu karara yönelik Arap dünyasından 13 siyasi parti ve örgüt, İsrail’i kınayan bir açıklama yaptı.

Tunus İşçi Partisi (sol), sosyal medya hesabından Tunus, Fas, Filistin, Ürdün, Moritanya, Lübnan, Mısır, Suriye, Kuveyt ve Bahreyn'den 13 kurumun imzaladığı ortak kınama açıklamasını yayınladı.

“SİYONİST İŞGAL POLİTİKASININ BİR PARÇASI”

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sınıflandırmayı kınıyor ve bunu Filistin halkının haklarını gasbeden siyonist işgal politikasının bir parçası olarak kabul ediyoruz. Gerçek terör, tarihsel açıdan terörist ve suç çetelerinin bir uzantısı olarak kurulan ve işgalci bir varlık olarak kuruluşundan bu yana toprakları gasbetmeye, Filistin halkını öldürmeye ve yerinden etmeye adanmış siyonist oluşumun devleti tarafından temsil edilmekte ve somutlaşmaktadır."





İLKESEL DAYANIŞMANIN DEVAM EDECEĞİ BİLDİRDİLDİ

Açıklamada, söz konusu sivil toplum örgütleriyle ilkesel dayanışmanın devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, dünyadaki tüm özgür insanlara bu terör sınıflandırmasını reddetmesi çağrısı yapıldı.

BİLDİRİYİ İMZALAYAN ÖRGÜTLER

Bildiriye imza attığı kaydedilen örgütler şu şekilde sıralandı:

"Tunus İşçileri Partisi, Fas Demokratik Yöntem Partisi, Filistin Kurtuluş Halk Cephesi, Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi, Ürdün Demokratik Halk Birliği Partisi, Ürdün Demokratik Halk Partisi, Moritanya Yapabiliriz Hareketi, Lübnan Komünist Hareketi, Mısır Sosyalist Halk Koalisyonu, Birleşik Suriye Komünist Hareketi, Suriye Halk İradesi Hareketi, Kuveyt İlerleme Hareketi, Bahreyn İlerleme Platformu"