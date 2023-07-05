Arap dünyası, Türkiye - Mısır normalleşmesinden memnun Ankara ve Kahire'nin attığı adım, güvenlik ve barışı artırıcı gelişme olarak tanımlandı. İki ülkenin halklarının çıkarına hizmet edecek gelişmeden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

AA

Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasının yankıları sürüyor.

Arap dünyasından peş peşe yayınlanan mesajlarda, bu gelişmeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap Birliği ve Arap Parlamentosu açıklama yaptı.

Riyad: Barışı artıracak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin atılan adımdan memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, bölge ülkeleri ve halkları lehine olan bu diplomatik adımın, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve barışı artıracağı ve ortak çıkarlara hizmet edeceği kaydedildi.

BAE: Memnuniyetle karşıladık

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

BAE, kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ile dost Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçiler düzeyine taşınmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

"İki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek"

İki ülke arasındaki anlaşmadan övgüyle söz edilen açıklamada, bu önemli adımın, iletişim ve diyalog köprülerini pekiştireceği, bölgede istikrarın ve yapıcı iş birliğinin sağlamlaşmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Mısır-Türkiye arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve kalkınmayı güçlendirecek, iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek ve onlar için daha fazla refah ve gelişme sağlayacaktır." denildi.

Arap Birliği: Memnunuz

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi ve iki ülke arasında yeniden büyükelçi atanması kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosu: Olumlu bir adım

Arap Parlamentosu da yazılı açıklamasında, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini büyükelçi düzeyine yükseltmesini "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, bu adımın Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına ve bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldığı krizlerin ve sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyurulmuştu.

Büyükelçiler belli oldu

Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtilmişti.

Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.