Arap koalisyonu, Yemen’de askeri hava saldırısı düzenledi

Sana, Zemar, Sade ve Cevf kentlerindeki askeri hedeflere, Arap koalisyonu tarafından geniş çaplı hava operasyonları düzenlendiği duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Husilerin yönetiminde olan 4 ayrı kentinde, balistik füze ve insansız hava araçları tehdidine karşı meşru askeri hedeflere geniş çaplı operasyonlar düzenlediklerini açıkladı.

Sana, Zemar, Sade, Cevf kentlerinde düzenlenen hava operasyonlarında, balistik füze, insansız hava aracı ve iletişim sistemlerinin bulunduğu depo ve atölyelerin vurulduğu belirtildi.

‘İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI VE LÜBNAN HİZBULLAH UZMANLARININ GİZLİ MEKANLARI HEDEF ALINDI’

Açıklamada, "Saldırganca operasyonlara karışmış olan İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullah uzmanlarının bulunduğu gizli mekanların da hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'nı hedef alan bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.