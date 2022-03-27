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    Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi

    Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi

    Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri havadan vurduğunu duyurdu.
    • AA
    • 27.03.2022 - 04:59
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    Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonu açıklamasında, Sana'daki Husilere ait askeri karargahlara hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.

    HUSİLERE AİT CEPHANELİK İMHA EDİLDİ

    Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetindeki Salif Limanı civarında da Husilere ait cephaneliğin imha edildiği aktarılan açıklamada, Husi milislerin Salif Limanı'na silah nakliyatı yapmasının ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

    Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana'ya 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

    Arap koalisyonu, Yemen deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi #1

    HUSİLER ARAMCO PETROL DAĞITIM TESİSLERİNE SALDIRMIŞTI

    Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını belirtmişti.

    İran destekli Husi milisleri, dün itibarıyla Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu.

    Arap koalisyonu, Yemen deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi #2

    Husiler, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine saldırdı - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ -

    Arap koalisyonu, Yemen deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi #3


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