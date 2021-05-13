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- Arap sürücü fanatik Yahudiler tarafından linç edildi
Arap sürücü fanatik Yahudiler tarafından linç edildi
- İHA
- 13.05.2021 - 00:02
- Güncelleme : 13.05.2021 - 02:00
İsrail’in Bat Yam kentinde Arap bir sürücünün kullandığı araç fanatik Yahudi bir grubun ortasında kaldı.
Grubun saldırısına uğrayan sürücü kalabalıktan kaçmaya çalıştı.
ARAÇTAN İNDİRİLEREK LİNÇ EDİLDİ
Kaçmaya çalışırken başka bir araca çarparak trafikte kalan sürücü, saldırganlar tarafından araçtan indirilerek linç edildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, sürücünün sırf Arap olduğu için saldırıldığı belirtilirken, bazı kaynaklara göre ise de sürücünün Yahudi olduğunu ve yanlışlıkla saldırıya uğradığını belirtti.
Sürücünün sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
İsrail’de fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etti VİDEO
BİR BAŞKA SALDIRI İSE RİŞON LETSİYON KENTİNDE
Çok sayıda fanatik Yahudi, Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kentinde bir Filistinliye linç girişiminde bulundu.
Yahudilerin, ellerindeki sopalarla Filistinliyi darp ettikleri ve üzerine tükürdükleri bildirildi.
Fanatik Yahudilerin saldırılarına uğrayan Filistinlilerin akıbetleri ile ilgili bilgi alınamadı.