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    Arap sürücü fanatik Yahudiler tarafından linç edildi

    İsrail’in birçok kentinde fanatik Yahudiler Araplara saldırmaya devam ederken, Bat Yam’da bir araç sürücüsü linçe uğradı.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 00:02
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 02:00
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    Arap sürücü fanatik Yahudiler tarafından linç edildi

    İsrail’in Bat Yam kentinde Arap bir sürücünün kullandığı araç fanatik Yahudi bir grubun ortasında kaldı.

    Grubun saldırısına uğrayan sürücü kalabalıktan kaçmaya çalıştı.

    ARAÇTAN İNDİRİLEREK LİNÇ EDİLDİ

    Kaçmaya çalışırken başka bir araca çarparak trafikte kalan sürücü, saldırganlar tarafından araçtan indirilerek linç edildi.

    İsrail basınında yer alan haberlere göre, sürücünün sırf Arap olduğu için saldırıldığı belirtilirken, bazı kaynaklara göre ise de sürücünün Yahudi olduğunu ve yanlışlıkla saldırıya uğradığını belirtti.

    Sürücünün sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

    İsrail’de fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etti VİDEO

    BİR BAŞKA SALDIRI İSE RİŞON LETSİYON KENTİNDE

    Çok sayıda fanatik Yahudi, Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kentinde bir Filistinliye linç girişiminde bulundu.

    Yahudilerin, ellerindeki sopalarla Filistinliyi darp ettikleri ve üzerine tükürdükleri bildirildi.

    Fanatik Yahudilerin saldırılarına uğrayan Filistinlilerin akıbetleri ile ilgili bilgi alınamadı.

    Arap sürücü fanatik Yahudiler tarafından linç edildi #1

    Arap sürücü fanatik Yahudiler tarafından linç edildi #2

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