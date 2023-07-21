Arap ülkelerinden İsveç'e tepki: Pervasız bir eylem, bariz meydan okuma Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki gösteren çok sayıda ülke, bu ve benzeri görüntülere son verilmesi gerektiğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kur'an-ı Kerim yine hedef alındı.

Hem Türkiye hem de birçok Arap ülkesi, bu harekete tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda saldırı kınandı.

Ürdün: Pervasız bir eylem

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'in İsveç makamlarının koruması altında yırtılmasını, nefreti körükleyen "pervasız bir eylem" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık kınanırken, saldırının şiddeti ve dinlere hakareti kışkırtan İslamofobi'nin bir tezahürü olduğu belirtildi.

Umman: Şiddet ve nefreti körüklüyor

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsveç makamlarınca aşırılık yanlılarına "Kur'an-ı Kerim'i yakmak ve saygısızlık" için mükerrer izin ve koruma verilmesi kınandı.

Müslümanların duygularına ve kutsallarına yönelik bu provokatif eylemlerin, şiddet ve nefreti körüklediği vurgulandı.

Katar: Saygısızlık eylemleri durdurulmalı

Katar Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırılara ve İsveç makamlarının nefret ve dini ayrımcılığı ifade eden eylemlere karşı harekete geçmemesine tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dininin kutsallarına yönelik devam eden saldırılar sonucunda İsveç'in Doha Büyükelçisi'ne saygısızlık eylemlerinin durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep eden protesto notası verilmesi kararı alındı.

Mısır: Bariz meydan okuma

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan ve dünya çapında milyonlarca Müslüman'ın duygularını kışkırtan bariz bir meydan okuma olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in tekrar tekrar yırtılması ve yakılması olaylarını kınadığı belirtildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.