Arap ülkelerinden İsveç'e tepki: Pervasız bir eylem, bariz meydan okuma

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kur'an-ı Kerim yine hedef alındı.
Hem Türkiye hem de birçok Arap ülkesi, bu harekete tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda saldırı kınandı.
Ürdün: Pervasız bir eylem
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'in İsveç makamlarının koruması altında yırtılmasını, nefreti körükleyen "pervasız bir eylem" olarak nitelendirdi.
Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık kınanırken, saldırının şiddeti ve dinlere hakareti kışkırtan İslamofobi'nin bir tezahürü olduğu belirtildi.
Umman: Şiddet ve nefreti körüklüyor
Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsveç makamlarınca aşırılık yanlılarına "Kur'an-ı Kerim'i yakmak ve saygısızlık" için mükerrer izin ve koruma verilmesi kınandı.
Müslümanların duygularına ve kutsallarına yönelik bu provokatif eylemlerin, şiddet ve nefreti körüklediği vurgulandı.
Katar: Saygısızlık eylemleri durdurulmalı
Katar Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırılara ve İsveç makamlarının nefret ve dini ayrımcılığı ifade eden eylemlere karşı harekete geçmemesine tepki gösterdi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dininin kutsallarına yönelik devam eden saldırılar sonucunda İsveç'in Doha Büyükelçisi'ne saygısızlık eylemlerinin durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep eden protesto notası verilmesi kararı alındı.
Mısır: Bariz meydan okuma
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan ve dünya çapında milyonlarca Müslüman'ın duygularını kışkırtan bariz bir meydan okuma olduğu" kaydedildi.
Açıklamada, Mısır'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in tekrar tekrar yırtılması ve yakılması olaylarını kınadığı belirtildi.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar
İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.
Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.
Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.