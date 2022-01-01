Araştırma: 1500 dil, yok olmayla karşı karşıya

Dünya çapında yaklaşık 7 bin tanınmış dil bulunuyor. Ancak yapılan araştırma, bunların bir bölümünün yakında kaybolabileceğini söylüyor.

Dünyada konuşulan dillerle ilgili bir çalışma yürütüldü.

Araştırmanın sonuçları, çok sayıda dilin yok olabileceğini gösteriyor.

YÜZLERCE DİL TEHLİKEDE

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Nature dergisinde yayınlanan çalışmasına göre, 1500 dil, yüzyılın sonuna kadar ortadan kalkabilir.

"KAYIP ARTABİLİR" UYARISI

Çalışmanın yazarları, "Müdahale olmadan, dil kaybı 40 yıl içinde üç katına çıkabilir ve ayda en az bir dil yok olabilir." uyarısında bulundu.

Buna önlem olarak iki dilde eğitimin desteklenmesine yönelik müfredat oluşturulması tavsiye edildi.

"BEKLENMEDİK VE ŞAŞIRTICI"

Araştırmanın yazarlarından Lindell Bromham, dile tehdidin "beklenmedik ve şaşırtıcı" nedenlerini de ortaya çıkardıklarını söyledi. Bromham, bunlar arasında "iyi gelişmiş bir yol ağı" örneğini verdi.

"YOLLAR, DİLLERİ TEHLİKEYE ATIYOR"

DPA'nın haberine göre, Bromham, "Ülkeyi şehre ve köyleri kasabalara bağlayan ne kadar çok yol varsa, dillerin tehlikede olma riskinin de o kadar yüksek olduğunu bulduk." dedi.