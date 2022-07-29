Araştırmacılar: Sıcaklıklar, hesaplayabileceğimizden daha hızlı artıyor

Aşırı ısınan havayla ilgili endişe verici tahminler paylaşıldı. Karbon emisyonlarının önüne geçilmemesi halinde, daha kötü tablonun insanlığı beklediği kaydedildi.

Sıcak hava dalgası, dünyayı etkisi altına aldı.

Yüksek derecelerde seyreden sıcaklıklar, özellikle Avrupa ve ABD'de bir kez daha orman yangınlarını tetikledi.

Bilim insanları, son dönemde yaşanan sıcaklıkları ölçmekte güçlük çektiklerini söylüyor.

"Isı dalgalarının giderek arttığını görüyoruz"

Imperial College London'daki Grantham İklim Değişikliği Enstitüsü'nden Friederike Otto, "Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde, çoğu iklim modelinden daha hızlı ısınan aşırı sıcaklıklara neden olan ve rekor kıran ısı dalgalarının giderek arttığını görüyoruz." dedi.

"Karbon emisyonları hızla kesilmezse daha kötü olabilir"

Uyarılarda bulunan Otto, "Karbon emisyonları hızla kesilmezse, iklim değişikliğinin Avrupa'daki aşırı sıcaklar üzerindeki etkileri, düşündüğümüzden daha kötü olabilir." diye konuştu.

Batı Avrupa'da tahminlerin üzerinde artış

Araştırmacılar, aşırı ısı üzerindeki insan etkisini belirlemek üzere gözlemler, iklim modelleri veya simülasyonların bir kombinasyonunu kullanıyor.

Ancak araştırmacılar, Batı Avrupa'da gözlemlenen aşırı sıcaklığın, modellerin tahmin ettiğinden çok daha fazla artmış durumda olduğuna dikkati çekti.